Menderes’te el dezenfekte üniteleri devrede

Menderes Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında el dezenfekte üniteleri, ilçenin dört bir noktasına yerleştirildi.

Menderes Belediyesi tarafından tüm dünyada etkisini gösteren korona virüse karşı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Dezenfektasyon çalışmalarının sürdüğü ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara el dezenfekte üniteleri de yerleştirildi.

"Çalışmalarımız sürecek"

30 el dezenfekte ünitesini kentin yoğun kullanılan alanlarına yerleştirdiklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemli. Bu nedenle ilçemizin dört bir yanına el dezenfekte ünitelerimizi yerleştirdik. 30 adet el dezenfekte ünitesi kamu kurumları başta olmak üzere pazaryerleri ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlara yerleştirdik. Menderes Belediyesi olarak biz tedbiri elden bırakmıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var; kurallara uysunlar ve sosyal izolasyona önem versinler. Biz, vatandaşlarımızın sağlığı için canla, başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

