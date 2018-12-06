SPOR

Menemen Belediyespor 1 - 2 Kasımpaşa (Ziraat Türkiye Kupası)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 06.12.2018 20:17 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Kasımpaşa, İzmir deplasmanında Menemen Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Menemen Belediyespor 1 - 2 Kasımpaşa (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Kasımpaşa, deplasmanda Menemen Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın 55. dakikasında Kasımpaşa öne geçti. Eduok'un sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Özgür Çek'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

60. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında Pavelka'nın kafayla aktardığı topla buluşan Veysel Sarı'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2
86. dakikada Serhat Baştan'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Okan Baydemir'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-2

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.

Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Çimen, Utku Tunavelioğlu
Menemen Belediyespor: Amir Güren, Semih Ceylan, Murat Erdemir, Veli Çetin, Mert Kula, Mustafa Şen (Dk. 64 Okan Baydemir), Serhat Baştan, Samet Günhan, Alberk Koç, Taşkın Çalış (Dk. 69 Umut Pusat), Ali Özgün (Dk. 72 Murat Elkatmış)
Kasımpaşa: Eray Birniçan, Onur Ural, Yılmaz Daler (Dk. 46 Veysel Sarı), Josue Sa, Veigneau, Eduok, Sadiku, Hakan Demir, Özgür Çek, Tarkan Serbest (Dk. 58 Pavelka), Koita (Dk. 72 Diagne)
Goller: Dk. 55 Özgür Çek, Dk. 60 Veysel Sarı (Kasımpaşa), Dk. 86 Okan Baydemir (Menemen Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Özgür Çek, Dk. 52 Onur Ural (Kasımpaşa), Dk. 88 Umut Pusat (Menemen Belediyespor)

PARTNERSaniyeler sonrası... Onun yerinde olmak istemezsiniz!Saniyeler sonrası... Onun yerinde olmak istemezsiniz!
Akhisar'dan farklı tarifeAkhisar'dan farklı tarife
Kupada 6 gollü büyük sürpriz!Kupada 6 gollü büyük sürpriz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Menemen Belediyespor Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası

En Çok Okunan Haberler

Gerilimde yeni perde! Resmen kabul ettiler: Anlaşma bitti

Gerilimde yeni perde! Resmen kabul ettiler: Anlaşma bitti

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kulüpler Birliği, yayınladıkları bildirinin arkasında olduklarını açıkladı

Kulüpler Birliği, yayınladıkları bildirinin arkasında olduklarını açıkladı

Bodrumspor 4 - 2 Ankaragücü (Ziraat Türkiye Kupası)

Bodrumspor 4 - 2 Ankaragücü (Ziraat Türkiye Kupası)

Beşiktaş Ryan Babel'e ihtar cezası verdi!

Beşiktaş Ryan Babel'e ihtar cezası verdi!

Bogdan Stancu'nun Bursaspor'la sözleşmesini feshettiği ortaya çıktı

Bogdan Stancu'nun Bursaspor'la sözleşmesini feshettiği ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evkur Yeni Malatyaspor 2 - 0 Etimesgut Belediyespor (Ziraat Türkiye Kupası)

Malatyaspor zorlanmadı

Menemen Belediyespor 1 - 2 Kasımpaşa (Ziraat Türkiye Kupası)

Paşa İzmir'de avantajı kaptı

Fatih Karagümrük 1 - 4 Akhisarspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Akhisar'dan farklı tarife

Bodrumspor 4 - 2 Ankaragücü (Ziraat Türkiye Kupası)

Kupada 6 gollü büyük sürpriz!

Adana Demirspor-Başakşehir maçında saha karıştı!

Adana'da ortalık karıştı! 2 kırmızı kart

Altay 1 - 2 Kayserispor

Kayseri zorlanmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.