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Menemen’de Pehlivan farklı kazandı

İHA İHA
01.04.2024 08:54
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Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, en yakın rakibine yaklaşık 12 bin oy fark atarak kazandığı seçim zaferi sonrası hemşehrileriyle buluştu.

Menemen’de Pehlivan farklı kazandı

Cumhuriyet Meydanı’nda adeta izdiham gibi gerçekleşen kutlamada Menemenlilere seslenen Başkan Pehlivan, “Menemen’de yaşayan, Menemen’i seven, geleceğini Menemen’de gören hiç kimse ama hiç kimse, bu gece kaybetmedi. Sizler sandığa kalbinizi koydunuz, kazanan Menemen oldu” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Menemen, Aydın Pehlivan’ın zaferine sahne oldu. Yüzde 11’e yakın oy oranı ve 12 bin oy farkıyla, sandıktan birinci çıkan Aydın Pehlivan için, Menemenliler sevinç gösterisi yapmak üzere sokaklara döküldü. Kutlamaların merkezinde yer alan Cumhuriyet Meydanı’na seçim otobüsüyle giden Başkan Pehlivan, sevinç konvoyları nedeniyle alana ulaşmakta güçlük çekti.

“KAZANAN MENEMEN OLDU”

Cumhuriyet Meydanı’nda meşaleler ve havai fişeklerle karşılanan Başkan Aydın Pehlivan, sahnede ilk olarak kendisine destekleri için eşi Filiz Pehlivan ve kızı Ece Pehlivan’a teşekkür etti. Başkan Pehlivan, “31 Mart 2024 seçimlerinde Menemen halkı hizmeti seçti. Menemen halkı marka kent olmayı ve bir destan yazmayı seçti. Buradan açıkça söylüyorum; bu gece ‘Kaybettim’ diyenler sakın üzülmesin. Oy verdiğim aday kazanamadı diyenler asla dertlenip hüzünlenmesin. Menemen’de yaşayan, Menemen’i seven, geleceğini Menemen’de gören hiç kimse ama hiç kimse, bu gece kaybetmedi. Türk kaybetmedi. Kürt kaybetmedi. Çerkes, Alevi, Sünni, Roman hiçbir vatandaşımız kaybetmedi. Sizler sandığa kalbinizi koydunuz, kazanan Menemen oldu” dedi.

“YARINDAN İTİBAREN GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ”

Konuşması sık sık tezahüratlarla ve alkışlarla kesilen Başkan Pehlivan, Menemen’in geleceği için de dikkat çeken mesajlar verdi. Pehlivan, "Hep birlikte Menemen de tarih yazdık. Yapılamaz denilen ne varsa yaptık. Ama bu bize yetmez. Birlikte yapacak daha çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Hedefimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere gösterdiği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın perçinlediği çağdaş uygarlığın üzerine çıkmaktır. Yeni dönemde yapacağımız Dünyanın en büyük dönme dolabıyla, bölgenin en büyük aqua parkıyla, dev akvaryum parkımızla, plajımızla, kütüphanelerimizle, film platosuyla, macera park ve kamp alanlarımızla sadece İzmir’den değil, Türkiye’nin her yerinden vatandaşımız Menemen’e gelecek. Artık Menemen terk edilen değil, akın akın gelinen bir ilçe olacak. Bu can bu bedende oldukça, emanetiniz olan mühür bu elde durdukça, ben de sizlere söz veriyorum ki Menemen İzmir’in değil, Ege’nin değil, Türkiye’nin yıldızı olacak, Türkiye’nin! İşte bu yüzden yarın sabah ilk iş belediyemize giderek, kaldığımız yerden bu şehir için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yerel Seçim 2024


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