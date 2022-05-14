YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Menemenspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Menemenspor-Gençlerbirliği maçının ardından

14.05.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NasaDoge Menemenspor Teknik Direktörü Recep Yazıcı: "Bundan sonra gelecekle alakalı planlar yapacağız. Futbolda düşmek de şampiyon olmak da var" - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin: "Gençlerbirliği için yeni yapılanmanın getirdiği zorluklarla beraber tertemiz bir şekilde ligi tamamlıyoruz"

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilerek lige veda eden NasaDoge Menemenspor'un teknik direktörü Recep Yazıcı, "Bundan sonra gelecekle alakalı planlar yapacağız. Futbolda düşmek de şampiyon olmak da var." dedi.

Yazıcı, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, ligden düşen 3 takımın belirlendiği haftada maalesef kendilerinin de düşen ekiplerin içinde olduğunu söyledi.

Göreve geldiği 3 haftalık periyotta takıma pozitif futbol oynatmaya çalıştıklarını aktaran Yazıcı, şöyle konuştu:

"Direnmeye çalıştık. Bunda başarılı olduğumuzu ve futbolcularımın sonuna kadar mücadele ettiğini düşünüyorum. Görevde olduğumuz süre içerisinde Menemenspor'a faydalı olmaya çalıştık. Bundan sonra gelecekle alakalı planlar yapacağız. Futbolda düşmek de şampiyon olmak da var. Ancak mücadele etmek her zaman için çok iyi. Soyunma odasında futbolcularıma teşekkür ettim. Yeni sezonda yeni bir yapılanmayla 2. Lig'de mücadele edeceğiz. Düşenlere ve şampiyon olanlara başarılar diliyorum."

- Diyadin: "Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, sezonun çok farklı geçtiğini ve 11-12 takımın son haftalara çok yakın puanlarla girdiğini belirtti.

Bu nedenle tüm takımlar gibi kendileri için önemli bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Diyadin, şunları kaydetti:

"Maçı çok daha önce koparabilirdik ama birçok pozisyondan faydalanamadık. Ancak buna rağmen galip gelmesini bildik. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Önümüzde bir maç kaldı. Gençlerbirliği için yeni yapılanmanın getirdiği zorluklarla beraber tertemiz bir şekilde ligi tamamlıyoruz. Kazanmamız gereken bir maçı kazanarak da tamamlamış olduk. Mücadelelerinden dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"İklim değişikliği aşırı soğuk hava nedenli afetlere yol açabilir" uyarısı"İklim değişikliği aşırı soğuk hava nedenli afetlere yol açabilir" uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği

İzmir Namaz Vakitleri 14 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:16
Sabah
05:54
Öğle
13:13
İkindi
17:04
Akşam
20:21
Yatsı
21:53
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Sonunda bu da oldu! Siyah bir uzaylı olmak için penisini...

Sonunda bu da oldu! Siyah bir uzaylı olmak için penisini...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Tesadüfün bu kadarı! Tek yumurta ikizleri aynı gün...

Tesadüfün bu kadarı! Tek yumurta ikizleri aynı gün...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.