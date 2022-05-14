Menemenspor-Gençlerbirliği maçının ardından

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilerek lige veda eden NasaDoge Menemenspor'un teknik direktörü Recep Yazıcı, "Bundan sonra gelecekle alakalı planlar yapacağız. Futbolda düşmek de şampiyon olmak da var." dedi.

Yazıcı, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, ligden düşen 3 takımın belirlendiği haftada maalesef kendilerinin de düşen ekiplerin içinde olduğunu söyledi.

Göreve geldiği 3 haftalık periyotta takıma pozitif futbol oynatmaya çalıştıklarını aktaran Yazıcı, şöyle konuştu:

"Direnmeye çalıştık. Bunda başarılı olduğumuzu ve futbolcularımın sonuna kadar mücadele ettiğini düşünüyorum. Görevde olduğumuz süre içerisinde Menemenspor'a faydalı olmaya çalıştık. Bundan sonra gelecekle alakalı planlar yapacağız. Futbolda düşmek de şampiyon olmak da var. Ancak mücadele etmek her zaman için çok iyi. Soyunma odasında futbolcularıma teşekkür ettim. Yeni sezonda yeni bir yapılanmayla 2. Lig'de mücadele edeceğiz. Düşenlere ve şampiyon olanlara başarılar diliyorum."

- Diyadin: "Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, sezonun çok farklı geçtiğini ve 11-12 takımın son haftalara çok yakın puanlarla girdiğini belirtti.

Bu nedenle tüm takımlar gibi kendileri için önemli bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Diyadin, şunları kaydetti:

"Maçı çok daha önce koparabilirdik ama birçok pozisyondan faydalanamadık. Ancak buna rağmen galip gelmesini bildik. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Önümüzde bir maç kaldı. Gençlerbirliği için yeni yapılanmanın getirdiği zorluklarla beraber tertemiz bir şekilde ligi tamamlıyoruz. Kazanmamız gereken bir maçı kazanarak da tamamlamış olduk. Mücadelelerinden dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum."

