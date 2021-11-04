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  4. Menemenspor, İstanbulspor maçıyla, deplasmandaki kötü sonuçlara son vermek istiyor

Menemenspor, İstanbulspor maçıyla, deplasmandaki kötü sonuçlara son vermek istiyor

04.11.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Cenk Laleci: "Deplasmanda yenildiğimiz maçlar hep 1-0'lık maçlar. Bu bizi daha fazla üzdü. Bunun için de çalışma yaptık" - "Kulübümüzün ekonomik gücü çok fazla değil. Başkanımız sadece kendi çabalarıyla takım kurdu. Genellikle mütevazı kadrolarla çıkıyoruz"

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Spor Toto 1. Lig'de çıktığı 5 deplasman maçından yalnızca 1 puan çıkarabilen NasaDoge Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, deplasman maçlarından iyi sonuçla dönmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında yarın İstanbulspor'a konuk olacak NasaDoge Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Rakiplerinin geçen hafta Gençlerbirliği'ni 2-0 yendiği maçta bu sezon sergiledikleri en iyi futbolu ortaya koyduğunu aktaran Laleci, kendilerini de zor bir müsabakanın beklediğini belirtti.

Rakip takımı iyi analiz ettiklerini vurgulayan Laleci, "Kazanmaya gideceğiz, bu ligde puan puandır, yenemiyorsanız da yenilmeyeceksiniz." dedi.

Laleci, kadrolarında bu ligde ilk defa oynayan futbolcularının bulunduğunu hatırlatarak, "Yavaş yavaş ligi de öğrenmeye başladılar. Her takımla kafa kafaya top oynuyoruz." diye konuştu.

- Hedef bu sefer deplasmanda kazanmak

Bu sezon deplasmanlarda puan almakta zorlandıklarını kaydeden Cenk Laleci, şunları söyledi:

"En son dış sahada puanı Ankaragücü deplasmanında aldık. Onda da galiptik, yan toptan bir gol yedik ve 2-2 bitti ama bazı maçlarda çok üzülerek geri döndük. Özellikle Boluspor maçında 89. dakikada yediğimiz gol. Altınordu maçında çok üstün oynadık, son saniyede bile gol kaçırdık. Bandırma deplasmanında 81. dakikada direkten topumuz döndü, 86. dakikada gol yedik. Deplasmanda yenildiğimiz maçlar hep 1-0'lık maçlar. Bu bizi daha fazla üzdü. Bunun için de çalışma yaptık. Futbolcularımızın üzerinden şu ağırlığı almak istiyoruz. Biz de deplasmanda artık galip gelip, açılmak istiyoruz."

- "Mütevazı kadrolarla çıkıyoruz"

Laleci, bu sezon hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kulübümüzün ekonomik gücü çok fazla değil. Başkanımız sadece kendi çabalarıyla takım kurdu. Genellikle mütevazı kadrolarla çıkıyoruz. Avrupa'dan araştırdığımız bazı genç oyuncular var. Onları katmaya çalışıyoruz."

Kadroya aldıkları oyuncuları dikkatli seçtiklerini de aktaran Laleci, "Şimdi kadromuzda yer alan Toni Gomes, 9 yıl Liverpool altyapısında oynadı, onu da test ederek aldık." ifade etti.

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