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Menemenspor Melih Kılıç'ı açıkladı

18.06.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig kulüplerinden Menemenspor, yaklaşık 1 ay önce renklerine bağladığı Melih Kılıç transferini resmen açıkladı.

Menemenspor Melih Kılıç'ı açıkladı

Geçen sezon 3'üncü Lig ekibi Mardin Fosfatspor'da 31 karşılaşmaya çıkan santrfor Melih, 14 kez rakip fileleri sarsarak dikkat çekti.

Kariyerinin büyük bölümünü Bölgesel Amatör Lig'de geçiren 27 yaşındaki forvet, yeni sezonda ilk kez 1'inci Lig'de boy gösterecek.

Ümit Karan'ın takımın başından ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine yeniden Cenk Laleci'yi getiren sarı-lacivertliler transferde daha önce Nazilli Belediyespor'dan sağ bek Sinan Akgöl ve stoper Polat Güren, Edirne Belediyespor'dan eski stoperi Mazlum Demir ve Göztepe'den kiralık olarak sol kanat oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu ile sözleşme imzalamıştı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA


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