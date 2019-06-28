SPOR

Menemenspor Selçuk Şahin'e teklif yaptı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 28.06.2019 10:33 | Son Güncelleme

Spor Toto 1'inci Lig'de yönetim tartışmalarını aşmaya çalışan Menemenspor'un geçen sezon Gençlerbirliği ile tekrar Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadıktan sonra yollarını ayıran orta saha Selçuk Şahin'e teklif götürdüğü öğrenildi.

Menemenspor Selçuk Şahin'e teklif yaptı

Sarı-lacivertlilerin 38 yaşındaki futbolcuya 1 sezonluk sözleşme ve kaptanlık teklif ettiği ileri sürüldü. Takıma ağabeylik yapması istenen Selçuk'un ise öneriye henüz cevap vermediği vurgulandı.

Hatayspor'da futbola başlayıp İstanbulspor'da yıldızı parlayan Selçuk, 2003-2015 yılları arasında tam 12 sezon Fenerbahçe formasını giyerek şampiyonluklar yaşadı. Ardından 2015-16 sezonunda önce İsviçre'nin Wil takımına geçen ve devre arasında Gençlerbirliği'ne transfer olan deneyimli orta saha, 2017-18'de Süper Lig'de Göztepe'ye geldi.

İlerlemiş yaşına rağmen performansı ve tecrübesiyle forma giydiği takımların bankolarından olan Selçuk, geçen sezon yeniden Gençlerbirliği'ne dönüp, 28 lig maçında 2 gol attı.

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