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Menfez çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 30.12.2020 16:05 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından şehrin iki yakasını birbirine bağlamak amacıyla gerçekleştirilen üç menfez çalışması hız kesmeden ilerliyor.Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında dere yatakları üzerinde menfezlerin yapımına devam edilirken, menfezler üzerinden geçerek mahalleleri birbirine bağlayacak olan yolların da hazırlıkları sürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından şehrin iki yakasını birbirine bağlamak amacıyla gerçekleştirilen üç menfez çalışması hız kesmeden ilerliyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında dere yatakları üzerinde menfezlerin yapımına devam edilirken, menfezler üzerinden geçerek mahalleleri birbirine bağlayacak olan yolların da hazırlıkları sürüyor. Hürriyet Mahallesi Kar Sokak, Cumhuriyet Mahallesi Güneş Evler Sokak ve Bahçelievler Mahallesi TOKİ bölgesinden geçerek TOKİ ve Namık Kemal Üniversitesi arasından geçen derenin üzerine bu noktalarda yapılacak olan menfezlerle hem şehrin trafik sorunu hafifletilecek hem de ulaşımda doğal akış sağlanmış olacak.
Çalışmaları yerinde denetleyerek çalışanlara kolaylıklar dileyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, üç menfez çalışmasının da en kısa sürede bitirilmesi için talimat verdi. Başkan Yüksel, “Şehrimizde dere ve dere yatakları nedeniyle ikiye bölünmüş mahallelerimizin sokaklarını karşılıklı araç geçişine uygun hale getirecek olan menfezlerimizin yapımı sürüyor. Çok yakında çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız menfezlerimizi inceleyerek, ekiplerimize kolaylıklar diledik. Şimdiden Süleymanpaşa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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