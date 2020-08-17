Mensah, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.
Yeni transfer Bernard Mensah, siyah beyazlı takımla ilk çalışmasına çıktı.
Siyah beyazlılar hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 18.00’de basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.
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