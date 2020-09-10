Menteşe Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Menteşe Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı hizmet verebilmek adına araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Menteşe Belediyesi araç filosuna kazandırılan 3 adet çöp kamyonu, 3 adet kamyonet ve 1 kazıcı yükleyici Menteşelilere hizmet vermeye başladı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe Belediyesi Temizlik işleri şantiyesinde yeni alınan 3 adet kamyonu inceleyerek araçlar ile ilgili bilgi aldı.

Başkan Gümüş, “Halkımızın ihtiyaçlarına anında cevap vermek, onlar için daha hızlı ve kaliteli hizmet üretebilmek adına araç filomuzu güçlendiriyoruz. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesine 2 adet 8 metreküp hidrolik sıkıştırmalı ve 1 adet 11 metreküp hidrolik sıkıştırmalı toplam 3 adet çöp kamyonu ekledik. Çeşitli ölçülerde konteynırları kaldırma özelliği bulunan, kameralı, şerit takip sistemli son model bu çöp kamyonlarımız ile Menteşemize daha sağlıklı şekilde hizmet edeceğiz. Ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesine de 3 adet çift kabin kamyonet ve 1 kazıcı yükleyici dahil ettik. Birimlerimize kazandırdığımız yeni araçlarımız ile hem personelimizin iş sağlığı güvenliği açısından daha modern araçlarda çalışacak hem de daha stabil bir şekilde hizmet üretecek. Menteşemize hizmet etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

