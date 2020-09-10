YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Menteşe Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Menteşe Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

MUĞLA HABERLERİ  | 10.09.2020 17:09 | Son Güncelleme

Menteşe Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı hizmet verebilmek adına araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Menteşe Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı hizmet verebilmek adına araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Menteşe Belediyesi araç filosuna kazandırılan 3 adet çöp kamyonu, 3 adet kamyonet ve 1 kazıcı yükleyici Menteşelilere hizmet vermeye başladı.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe Belediyesi Temizlik işleri şantiyesinde yeni alınan 3 adet kamyonu inceleyerek araçlar ile ilgili bilgi aldı.
Başkan Gümüş, “Halkımızın ihtiyaçlarına anında cevap vermek, onlar için daha hızlı ve kaliteli hizmet üretebilmek adına araç filomuzu güçlendiriyoruz. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesine 2 adet 8 metreküp hidrolik sıkıştırmalı ve 1 adet 11 metreküp hidrolik sıkıştırmalı toplam 3 adet çöp kamyonu ekledik. Çeşitli ölçülerde konteynırları kaldırma özelliği bulunan, kameralı, şerit takip sistemli son model bu çöp kamyonlarımız ile Menteşemize daha sağlıklı şekilde hizmet edeceğiz. Ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesine de 3 adet çift kabin kamyonet ve 1 kazıcı yükleyici dahil ettik. Birimlerimize kazandırdığımız yeni araçlarımız ile hem personelimizin iş sağlığı güvenliği açısından daha modern araçlarda çalışacak hem de daha stabil bir şekilde hizmet üretecek. Menteşemize hizmet etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Samsunspor’da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
Samsunspor’da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza atıyoruz”
Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza atıyoruz”
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
Mısır yüklü çekici devrildi, sürücüsü öldü
Mısır yüklü çekici devrildi, sürücüsü öldü

Muğla Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
05:16
Sabah
06:38
Öğle
13:09
İkindi
16:42
Akşam
19:30
Yatsı
20:46

Muğla Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Can Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Merkez
Banu Eczanesi
Bodrum
Beril Eczanesi
Bodrum
Cansel Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bodrum’da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı
Bodrum’da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Fransız kaptana travesti dayağı
Fransız kaptana travesti dayağı
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.