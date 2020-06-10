YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Menteşe Belediyesi ile GEKA arasında imzalar atıldı

Menteşe Belediyesi ile GEKA arasında imzalar atıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 10.06.2020 17:00 | Son Güncelleme

Menteşe Belediyesi’nin GEKA’ya ( Güney Ege Kalkınma Ajansı) sunduğu “Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi” projesi imzası, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan arasında atıldı.İmza töreninde Güney Ege Kalkınma Ajansı’ndan 352 bin 163,00 TL ile yüzde 100 hibe desteği alan projenin devam ettiğini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “ Ata tohumlarımızın toprakla buluşması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına Kovid-19 salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında başlattığımız projemiz, başarılı bir şekilde devam ediyor.

Menteşe Belediyesi ile GEKA arasında imzalar atıldı

Menteşe Belediyesi’nin GEKA’ya ( Güney Ege Kalkınma Ajansı) sunduğu “Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi” projesi imzası, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan arasında atıldı.
İmza töreninde Güney Ege Kalkınma Ajansı’ndan 352 bin 163,00 TL ile yüzde 100 hibe desteği alan projenin devam ettiğini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “ Ata tohumlarımızın toprakla buluşması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına Kovid-19 salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında başlattığımız projemiz, başarılı bir şekilde devam ediyor. Amacımız, belediyemize ait 72 dönümlük arazimize ektiğimiz soğan, Göktepe biberi, pembe domates, sivri patlıcan ve nohut tohumu ürünlerinin en kısa zamanda hasadını yaparak, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırmak. Yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu vatandaşlarımıza göstermek, kendi ekibimizle, kendi arazilerimizde ata tohumlarımızı yetiştirmek. Kovid-19 salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında hibe desteği aldığımız ve imzasını attığımız proje ile ayrıca pandemi sürecinin oluşturduğu ekonomik olumsuz koşulların hafifletilmesi ve yerel üretimin desteklenmesini hedefliyoruz. Çiftçilerin ve ekonomik yönden dezavantajlı kesimlerin süreçte çift taraflı fayda sağlamaları, tarımsal üretimi yerel tohumlar kullanarak, yerel tarımın ve çiftçinin desteklenmesi hedeflerimiz içinde yer alıyor. Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan’a destekleri için teşekkür ediyorum. Projemizi en iyi şekilde yürütüyoruz. Menteşe Belediyesi olarak önümüzdeki dönemlerde de açılacak yeni destek programlarına başvurmaya devam edeceğiz" dedi.
İmza töreninde konuşan GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Güney Ege Kalkınma Ajansı olarak başarılı projelere her zaman destek olmaya çalıştıklarını belirterek, “Menteşe Belediyesi “Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi” projesi ile Kovid-19 Pandemi sürecinde Ata tohumlarının önemini vurgulayan önemli bir çalışmaya imza attı. Başkanımızı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Muğla Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:54
Sabah
05:39
Öğle
13:11
İkindi
17:03
Akşam
20:33
Yatsı
22:11

Muğla Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

İdil Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Akdeniz Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Natura Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Makilikteki yangın malzeme deposunu yaktı

Makilikteki yangın malzeme deposunu yaktı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kargo ile yapma rakı sevkiyatı KOM’a takıldı

Kargo ile yapma rakı sevkiyatı KOM’a takıldı

Yüzerek karşıya geçmeye çalıştı

Yüzerek karşıya geçmeye çalıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.