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Menteşe Belediyesi okul yollarını güvenli hale getiriyor

05.01.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menteşe Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şube Müdürlüğü komisyon kararları doğrultusunda sorumluluk alanı içerisinde yer alan bölgelerde standartlara uygun olarak hız kesici kasis yapıyor.

Menteşe Belediyesi okul yollarını güvenli hale getiriyor

Çalışmalar çerçevesinde Şehbal Baydur Okulu, Yönelt Koleji, Akçaova İlkokulu, Vali Recai Güreli İlkokulu giriş ve çıkışlarına belediye ekiplerince hız kesici kasisler yapıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş uygulama hakkında yaptığı açıklamada, “Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınan karar doğrultusunda eğitim kurumlarının giriş ve çıkışlarına hız kesici kasisler yapıyoruz. Belediye olarak sorumluluk alanı içerisinde yer alan bölgelerde öğrenci kardeşlerimizin daha güvenli bir şekilde okullarına gidip gelebilmeleri için şuana kadar 4 okulda bu uygulamamızı tamamladık. Bunun yanında Berat Sokak’ta yer alan yeşil alan bölgesindeki noktaya da alınan UKOME kararı doğrultusunda kasis yaptık. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde eğitim görmeleri bizim için çok önemli. Bu nedenle, Menteşe Belediyesi olarak (UKOME) tarafından alınacak kararları yakından takip ediyor, çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz.” dedi.

Hız kesici kasis uygulaması, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şube Müdürlüğü komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda uygulanmaktadır.

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