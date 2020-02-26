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Menteşe Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

MUĞLA HABERLERİ  | 26.02.2020 15:33 | Son Güncelleme

Menteşe Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi işçilerin de katılımı ile Menteşe Belediyesinde imzalandı.Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Gene-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş arasında imzalanan sözleşmeye göre, sendikaya bağlı 62 kadrolu işçiye 2020 yılı için yüzde 14, sonraki 2 yıl için ise yüzde 11 oranında zam yapıldı.

Menteşe Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi işçilerin de katılımı ile Menteşe Belediyesinde imzalandı.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Gene-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş arasında imzalanan sözleşmeye göre, sendikaya bağlı 62 kadrolu işçiye 2020 yılı için yüzde 14, sonraki 2 yıl için ise yüzde 11 oranında zam yapıldı. 3 yıllık yüzde 36 zam oranında yapılan toplu iş sözleşmesi ile en düşük işçi maaşı 3 Bin 740 Türk lirası oldu.

Genel-İş Sendika Başkanı Uzay Kocabaş imza töreninde yaptığı konuşmada Başkan Gümüş’e teşekkür ederek, “Yaklaşık 2 ay süren görüşmeler sonucunda bugün sözleşmemizi imzalıyoruz. Bu süreçte her zaman yanımızda olan başkanımıza teşekkür ediyorum. Göreve geldiği günden her zaman işçinin emekçinin yanında oldu. Toplu iş sözleşmemiz hepimize hayırlı olsun” dedi.

Emek en yüce değerdir
Toplu İş Sözleşmesinin Menteşe Belediyesi’ne ve işçilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Gümüş, “6 yıl boyunca sizlerle birlikte 66 mahallemize hizmet verdik. En uzak mahallemizden en yakın mahallemize kadar hizmet götürüyoruz. Çünkü bizim amacımız vatandaşlarımıza en kaliteli en verimli hizmeti verebilmek. Bunu da ancak sizlerle birlikte yapabiliriz. Benim tek başıma bir şey yapmam mümkün değil. Bu bir ekip işi. Emeğin en yüce değer olduğu bilinciyle, sendikamız ile yaptığımız sözleşmelerde her zaman sizlerin haklarını gözeterek en yüksek maaşı almanız konusunda özenle çalıştık. Hizmetlerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor, aynı özen ve azimle çalışmaya devam edeceğinize inanıyorum. Toplu İş Sözleşmemiz belediyemize ve işçi kardeşlerimize hayırlı olsun” dedi.

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