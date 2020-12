Menteşe Mezbahasına ‘Sıfır Atık’ belgesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Mezbaha Tesisleri’nde vatandaşlara kaliteli, güvenli ve standartlara uygun hizmet vermek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe, Milas ve Marmaris Mezbaha Tesislerinin sahip olduğu uluslararası gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygun kırmızı et üretimi yapıldığı anlamına gelen TS EN ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası her yıl denetlemelere tabi tutularak yenileniyor.

Menteşe Mezbaha Tesisi Sıfır Atık Belgesi Almaya Hak Kazandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Menteşe Mezbaha Tesisi; İsrafın önlendiği, kaynakların daha verimli kullanıldığı, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellendiği veya minimize edildiği, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrıştırılarak toplandığı ve geri kazanımının etkin bir şekilde sağlandığı anlamına gelen "Sıfır Atık Belgesini" almaya hak kazandı.

“Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli gıda” misyonuyla hizmet veriliyor

Modernizasyon ve iyileştirme çalışmalarına ara vermeksizin devam edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait mezbaha tesislerinde uluslararası gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygun et üretimi yapıldığını anlamına gelen ISO 2200 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) belgesi bulunuyor. Ayrıca mezbaha tesislerinde teknolojik gelişmelerin takibi, hizmet içi eğitimler, “Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği” kapsamında yapılan aylık mikrobiyolojik analizler, Veteriner hekimlerin titizlikle yürüttüğü kontroller ve soğuk zincirin korunduğu tam donanımlı et taşıma araçlarıyla “Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli gıda” misyonuyla Muğla’da vatandaşlara hizmet veriliyor.