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Menteşe’de domates yüklü kamyon devrildi

MUĞLA HABERLERİ  | 05.06.2020 13:02 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi’nde bulunan akıllı kavşakta domates yüklü kamyon devrildi.Kaza, Menteşe İlçesi Denizli-Marmaris yol ayrımındaki akıllı kavşakta meydana geldi.

Menteşe’de domates yüklü kamyon devrildi

Muğla’nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi’nde bulunan akıllı kavşakta domates yüklü kamyon devrildi.
Kaza, Menteşe İlçesi Denizli-Marmaris yol ayrımındaki akıllı kavşakta meydana geldi. 48 RU 816 plakalı A.A. idaresindeki domates yüklü kamyon direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Kamyon şoförü kazayı yara almadan atlatırken, trafik iki yönlü olarak durduruldu. Sabah mesai saati öncesi meydana gelen kaza nedeniyle Antalya, Aydın ve Denizli karayolunun geçiş noktasında uzun araç kuyrukları oluştu. Domateslerin belediye ekipleri tarafından toplanması, kamyonun ekipler tarafından kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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13:10
İkindi
17:01
Akşam
20:31
Yatsı
22:07

Muğla Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Kaşıkara Eczanesi
Merkez
Mavioğlu Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Bodrum
Cihangir Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümbet Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
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