Menüyü kurye ifşa etti! Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği sipariş olay oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan Türk bir kurye, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu'nun verdiği otel siparişini sosyal medya hesabında paylaştı.

OTEL SİPARİŞİ GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, "Ferdi K." ismiyle oluşturulan sipariş ekranı dikkat çekti. Paylaşım kısa sürede birçok kullanıcı tarafından görüntülenirken, siparişin milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na ait olduğu öne sürüldü.

TERCİHİ KURABİYE OLDU

Paylaşılan sipariş ekranına göre Ferdi Kadıoğlu'nun otelde bulunduğu sırada kurabiye siparişi verdiği görüldü. Türk kuryenin sosyal medyada paylaştığı görüntüler, milli futbolcunun siparişi nedeniyle kısa sürede ilgi odağı haline geldi.