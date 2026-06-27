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Menüyü kurye ifşa etti! Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği sipariş olay oldu

2026 FIFA Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan A Milli Takım'ın yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun otel siparişi gündem oldu. Türk bir kuryenin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde milli futbolcunun kurabiye siparişi verdiği görüldü.

Menüyü kurye ifşa etti! Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği sipariş olay oldu
Cevdet Berker İşleyen
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Brighton & Hove Albion
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Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan Türk bir kurye, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu'nun verdiği otel siparişini sosyal medya hesabında paylaştı.

OTEL SİPARİŞİ GÜNDEM OLDU

Menüyü kurye ifşa etti! Ferdi Kadıoğlu nun otele verdiği sipariş olay oldu 1

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, "Ferdi K." ismiyle oluşturulan sipariş ekranı dikkat çekti. Paylaşım kısa sürede birçok kullanıcı tarafından görüntülenirken, siparişin milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na ait olduğu öne sürüldü.

TERCİHİ KURABİYE OLDU

Menüyü kurye ifşa etti! Ferdi Kadıoğlu nun otele verdiği sipariş olay oldu 2

Paylaşılan sipariş ekranına göre Ferdi Kadıoğlu'nun otelde bulunduğu sırada kurabiye siparişi verdiği görüldü. Türk kuryenin sosyal medyada paylaştığı görüntüler, milli futbolcunun siparişi nedeniyle kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

Menüyü kurye ifşa etti! Ferdi Kadıoğlu nun otele verdiği sipariş olay oldu 3

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu son dakika abd kurabiye milli takım sipariş
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