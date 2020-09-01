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MER Koleji ’Beslenme Dostu Okul’ oldu

MANİSA HABERLERİ  | 01.09.2020 14:45 | Son Güncelleme

MER Kolejinin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi birimlerinin hepsi ’Beslenme Dostu Okul’ Sertifikası almaya hak kazandı.

MER Kolejinin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi birimlerinin hepsi ’Beslenme Dostu Okul’ Sertifikası almaya hak kazandı. Birim müdürlerine sertifikaları MER Koleji kurucu temsilcisi ve Eğitim Koordinatörü Mehmet Kanca tarafından teslim edildi.
Ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet, özel okul ve kurumların sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi adına Milli Eğitim Bakanlığı ve TUBİTAK işbirliği ile hazırlanmış olan ’Beslenme Dostu Okul Programı Projesi’ kapsamında sertifika alarak sağlığa uygunluk koşullarını belgelemiş okulların gönüllü başvuruları ile katıldıkları projede, çalışmaları Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince yapılan denetim sonucu uygun bulunan okullar arasında MER Koleji de yerini aldı.
Kampüs Müdürü Mehmet Kanca birim müdürlerine törenle sertifikalarını teslim etti.
MER Koleji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Mermer, "Beslenmenin ve hijyenin öneminin ortaya çıktığı bu günlerde anlamlı bir belge ile kalitemizi ortaya koyduk. Temsilcimiz Mehmet Kanca ve tüm yetkilileri kutluyoruz." diye konuştu.

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