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MER Koleji yeni dönem kıyafetleri tanıttı

MANİSA HABERLERİ  | 21.07.2020 11:11 | Son Güncelleme

Modern Eğitimin Rotası MER Koleji, yeni dönem için her kademede günlük ve tören kıyafetlerini tanıttı.İki yıl önce başladığı eğitim öğretim hayatında elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettirmeye başlayan MER (Modern Eğitimin Rotası) Koleji 2020-2021 eğitim öğretim yılında her kademedeki öğrencilerin kullanacağı günlük ve tören kıyafetlerinin tanıtımını yaptı.

Modern Eğitimin Rotası MER Koleji, yeni dönem için her kademede günlük ve tören kıyafetlerini tanıttı.
İki yıl önce başladığı eğitim öğretim hayatında elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettirmeye başlayan MER (Modern Eğitimin Rotası) Koleji 2020-2021 eğitim öğretim yılında her kademedeki öğrencilerin kullanacağı günlük ve tören kıyafetlerinin tanıtımını yaptı. Okulun renklerinin hakim olduğu kıyafetler, günlük ve tören kıyafetleri olarak iki kategoriye ayrıldı. Pazartesi ve cuma günleri tören kıyafetlerinin giyilmesinin zorunlu olduğu okulda salı, çarşamba ve perşembe günleri öğrenciler günlük kıyafetlerden koleje ait olan daha sportif kıyafetler giyebilecekler.
Pazartesi ve cuma günleri tören düzenlendiği için öğrencilere tören duygusu ve nasıl davranılması gerektiğini aşılamak için daha resmi kıyafetler seçtiklerini ve her öğrencinin bu kıyafetleri giymesinin zorunlu olduğunu kaydeden MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Eğitim Koordinatörü Mehmet Kanca, diğer günlerde ise öğrencilerin yine okula ait olan daha sportif kıyafetlerle derslerine gireceklerini söyledi. Kanca, “Bilim ve teknolojinin ışığında, vatanını, milletini, bayrağını seven, geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz.” dedi.

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