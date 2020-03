MER Kolejinde online bağlantılarla bire bir takip

Manisa MER Koleji, korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitimde tüm öğrencilerini dijital ortamlarda buluşturarak ders anlatımları ve online sınavlarla eğitim kalitesinden taviz vermeden çalışmaya devam ediyor. Öğrencilerin her biri günlük olarak aranarak, online bağlantılar kurularak birebir takip süreci gerçekleştiriliyor. Tüm dünyayı sarsan ve Türkiye’de de görülen yeni tip korona virüs nedeniyle eğitime ara verilmesiyle birlikte MER (Modern Eğitimin Rotası) Koleji, uzaktan da olsa öğrencileriyle öğretmenlerini dijital programlarda buluşturmaya, online sınavlar yapmaya devam ediyor.

"Süreç böyle devam ederse farklı çözümler oluşturacağız" Korona virüs sebebiyle durumun böyle devam etmesi durumunda farklı çözümler oluşturacaklarını kaydeden Kanca şunları söyledi: "Uzaktan canlı eğitim ile öğrencilerimizin kendi öğretmenleriyle eğitimlerine kesintisiz devam edebilecekleri online ders anlatımları, youtube platformu ve canlı bağlantılar ile akademik süreçlerimize devam edeceğiz. Eğitim açısından çocuklarımızın psikolojisini bozacak derecede endişelenecek bir durum olmadığını düşünüyorum. Tüm Türkiye’yi kapsayan bu sorun tüm öğrencilerin ortak sorunudur ve sınava girecek olan öğrenciler sadece yüz yüze anlatılan derslerden sınava gireceklerdir. Her şey normale döndüğünde eksik konuları telafi derslerimiz, kamp programları ile hafta sonları da dahil olmak üzere yapılacaktır."

"Öğrencilerimizi çok özledik"

"Okullara geçici bir süre ara verildi ve sizleri çok özledik" diyerek öğrencilerine de seslenen Kanca açıklamasını şöyle tamamladı: "Sizlerin de okulunuza, arkadaşlarınıza ve öğretmenlerinize olan özlemi dile getirdiğinizi duyar gibiyim. Peki okul ortamından uzak kalmamak için evde vaktinizi nasıl değerlendirebilirsiniz? Evinizde okul ortamındaki gibi hem öğretici hem de eğlendirici çalışmalar yapmalısınız. Öncelikle sizlere gönderilen ders çalışma programına özenle uymanızı rica ediyorum. Gününüzün belirli saatini ders çalışma ve soru çözümüne ayırmalısınız. Unutmayın ki bu bir tatil değil, sadece kısa bir ara. Peki daha sonra ne yapabilirsiniz? Ailenizle birlikte sevdiğiniz eğitici ve eğlendirici oyunları oynayabilirsiniz. İlgi duyduğunuz müzik, resim, el sanatları gibi etkinliklere zaman ayırabilirsiniz. Evde yapılabilecek spor türleri varsa araştırabilir, eğitici videolar izleyebilirsiniz. Her fırsatta sevdiğiniz bir kitabı okuyabilirsiniz. Böylelikle sizi mutlu edecek ve gelişiminize katkı sağlayacak şeyler yapmış olursunuz. Unutmayın bu süreç geçecek; fakat evde yaptığınız, size fayda sağlayan ve sizi mutlu eden her şey kalıcı olacak. O yüzden vaktinizi güzel değerlendirin. Sevgili öğrencilerim, MER Koleji olarak ’Eğitim her yerde’ diyerek hepinize kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Tekrar bir arada olana kadar sağlıklı ve mutlu günler diliyorum."