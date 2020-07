MER Kolejinin hedefi tüm Türkiye’ye yayılmak

Güçlü ve sürekli kendini yenileyen eğitim kadrosu

MER Kolejinin güçlü bir eğitim kadrosuna sahip olduğunun altını çizen Dr. Emre Mermer, “Kurguladığımız eğitim felsefesiyle; kendi binamızda, kendi adımızla, kendi yayınlarımızla başta Kurucu Temsilcimiz ve Kampüs Müdürümüz Sayın Mehmet Kanca olmak üzere, her biri alanında uzmanlaşmış, kendini sürekli olarak geliştirmeye devam eden güçlü eğitim kadromuz ve idari birimlerimizle, işimizi tutkuyla yapmanın oluşturduğu fark ile yolumuzda emin adımlarla yürümekteyiz. Kısa zamanda Manisa bölgesinde ve Türkiye coğrafyasında kendimize özgü bir yer edineceğimize inancımız tamdır. Öğrencilerimize kazandırmaya çalıştığımız akademik, kültürel, sanatsal, sportif başarıların yanı sıra ulusal ve uluslararası projelere katılarak elde ettikleri teknolojik yeterlilik ve donanımla da yeni çağın üstün bireylerini yetiştirmek suretiyle ilimizin ve bölgemizin en seçkin okulu olma iddiasındayız. Dolayısıyla MER Koleji olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin yetişmesindeki sorumluluğumuz büyüktür. Eğitim ciddi bir iştir ve profesyonel eller tarafından yapılmalıdır.” diye konuştu.

Çıktıkları yolda her bir öğrenci için hayat serüvenlerinde güçlü izler bırakmak istediklerini kaydeden Mermer açıklamasını şöyle tamamladı: “Sonuç olarak bin kilometrelik bir yolculuk ilk adımla başlar ve sonuca adım adım ulaşılır. Biz de velilerimiz ve en kıymetli varlıklarımız olan öğrencilerimizle 2018-2019 döneminde başladığımız bu uzun yolculuğun sonunda her bir öğrencimiz için hayat serüvenlerinde güçlü izler bırakmak istiyoruz. Nihayetinde hep birlikte büyük başarılara imza atacağımıza dair eğitim sistemimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize güveniyoruz. Bizler, velilerimizin gönüllerini hedefe çevirdik ve öncelikle bunun için, güvenlerine layık olmak ve emanetlerine sahip çıkmak için çalışacağız. Umarım hayatlarına dokunacağımız her bir öğrencimizin başarı hikayesine hep birlikte tanıklık edebiliriz.”