MER Kolejinin minikleri Kızılay gönüllüsü oldu

Modern Eğitiminin Rotası (MER) Koleji okul öncesi grubu tarafından Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında minik öğrenciler hem Kızılay’ı tanıdı hem de depremle sarsılan İzmir’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tecrübeli eğitim kadrosuyla her kademede eğitimlerine devam eden MER Koleji okul öncesi grubu Kızılay Haftasını gerçekleştirdikleri etkinliklerle kutladı. Yapılan etkinliklerde her minik öğrenci birer Kızılay gönüllüsü olurken hazırladıkları afişle de depremle sarsılan İzmir’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Eğitim Koordinatörü Mehmet Kanca eğitimlerin her kademede en iyi şekilde devam ettiğini belirterek, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra çocukları, kurum ve kuruluşların işleyişleri hakkında da çeşitli etkinliklerle bilgilendirmeye devam ettiklerini söyledi. Dünyanın en önemli yardım kuruluşlarından biri olan Türk Kızılay’ının da düzenlenen etkinlikle minik öğrencilere tanıtıldığını kaydeden Kanca, “Okul öncesi grubu öğrencilerimiz Kızılay Haftası ile ilgili etkinlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Minik öğrencilerimiz Kızılay’ı hem tanıdı hem de yardımların nasıl yapıldığını öğrendi. Hepsi birer Kızılay gönüllüsü oldu. Kızılay yardımseverlerin yardımı ile ayakta durur, en zor anında sen haber etmesen de Kızılay gelir seni bulur." dedi.