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Merak ettiren iddia! Yalı Çapkını ve Ömer dizisi...

12.01.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekortmeni Yalı Çapkını dizisinde seyirciye bomba bir sürpriz yapılacak. İddiaya göre Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in oynadığı diziye yeni başlayan Ömer dizisi misafir oluyor.

Merak ettiren iddia! Yalı Çapkını ve Ömer dizisi...

Yalı Çapkını dizisi her cuma seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu dizi her sahnesiyle olay olurken çeşitli iddialarla da gündeme geliyor.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikâyesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan projeye yapım şirketinin yeni başlayan dizisi Ömer’in oyuncuları Barış Falay ve Selahattin Paşalı “Reşat” ve “Ömer” karakterleriyle konuk oluyor.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; OGM’nin Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizilerinde de yaptığı dizi misafirliği “Yalı Çapkını” ve “Ömer”le devam edecek.

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ömer yalı çapkını Oyuncu

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