Merakla bekleniyordu resmi açıklama geldi! İşte Barış Alper ve Osimhen'in kaçıracağı maçlar

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray mücadelesinde kazanan 3-2'lik skorla Sarı-Kırmızılılar olurken mücadelede Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanması can sıkmıştı.

Sarı-Kırmızılılar'dan konuyla alakalı resmi açıklama gelirken oyuncuların son durumları da belli oldu

Galatasaray, Osimhen'de ise sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

BAY 3, OSİMHEN 2 HAFTA...

Yapılan açıklamada oyuncuların dönüşüne dair net bilgi verilmedi ancak TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'da Net Global Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz yaklaşık 3 hafta, Victor Osimhen ise yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

DERBİDE YOKLAR

Önümüzdeki 3 hafta içerisinde Malmö, Trabzonspor ve Kayserispor ile karşılaşacak. Osimhen ve Barış Alper'in bu maçları kaçırması bekleniyor.

Galatasaray'ın önümüzdeki 3 hafta içerisinde oynayacağı maçlar şu şekilde:

12 Aralık: Malmö (D)

16 Aralık: Trabzonspor

22 Aralık: Kayserispor (D)

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI:

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen’in sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz’ın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızın sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edilecektir.