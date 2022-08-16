Meral Akşener, partisinin Ege Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ege Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.
Akşener, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Akdeniz bölgeleri il ve ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından İstanbul'daki bir otelde, partisinin Ege Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla buluştu.
Başında görüntü alınmasına izin verilen toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
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