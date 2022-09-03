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Meral Akşener, Şanlıurfa'da kanaat önderleri ve iş insanlarıyla buluştu

03.09.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meral Akşener, Şanlıurfa'da kanaat önderleri ve iş insanlarıyla buluştu

Meral Akşener, Şanlıurfa'da kanaat önderleri ve iş insanlarıyla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şanlıurfa'da kanaat önderleri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Dün geldiği kentte partisinin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki il ve ilçe başkanlarıyla toplantı yapan Akşener, bugün de kanaat önderleri ve iş insanlarıyla buluştu.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantı, basına kapalı sürüyor.

Meral Akşener, Şanlıurfa'da kanaat önderleri ve iş insanlarıyla buluştu

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Şanlıurfa Meral Akşener

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Sabah
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Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

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