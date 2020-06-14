Meram Belediyesi asfaltta dışa bağımlılığı bitirdi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, asfalt şantiyesine yeni kazandırdığı iş makineleriyle birlikte asfalt ve onun türevi olan bütün işlerle ilgili dışarıya bağımlılığı bitirdi.

Daha önce ihale edilerek işletilen saatte 240 tonluk asfalt plentini geçen yıl itibariyle belediye olarak kendi bünyelerinde işletmeye başladıklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Yol altyapısında kullanılan plentmiks temel malzemesi ve sathi kaplama yapımında kullanılan emülsiyon ve mıcırı ihale ile dışarıdan alan ve yükleniciye yaptırılan tüm işleri yapılan maliyet analizleri ile kendi bünyemizde üretmeye karar verdik. İhtiyaç duyulan mekanik stabilizasyon plenti, asfalt emülsiyon plenti ve agrega yıkama makinesini asfalt şantiyemize kazandırarak üretime başladık” dedi.

“Asfalt kalitesini arttırdık”

Saatte 400 tonluk mekanik stabilizasyon plenti ile şu an için günlük 2 bin 500 ton pmt üretiminin gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Kavuş, “Üretilen pmt malzemesi yol kalitesinin artırılması ve ekonomik ömrün uzatılması maksadı ile bitümlü sıcak asfalt ve sathi kaplama alt yapısında kullanılmaktadır. Sathi kaplama yapımında en önemli detay olan emülsiyon yapımının kalitesi ve kullanılan agreganın temizliği için alınan emülsiyon makinesi saatte 10 ton kapasite olup kaliteli günlük 30 ton emülsiyon üretimi yapılmakta ve sahada kendi ekiplerimizce uygulanmaktadır. Agreganın yıkanması için alınan agrega yıkama makinesi ise saatte 80 ton kapasitelidir” diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, asfalt şantiyesine kazandırılan 3 makineyle birlikte dışarıya bağımlılığı minimuma indiren belediyenin yol yapımına ait tüm makinelere sahip olması ile birlikte laboratuvarlarda yapılan analizlerle en sağlıklı asfalt üretimi için tüm çalışmaları yaptığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait ekipler ilçenin farklı mahallelerinde yoğun bir tempo ile sathi kaplama ve sıcak asfalt serimi çalışmalarını sürdürüyor.

