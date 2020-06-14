YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Meram Belediyesi asfaltta dışa bağımlılığı bitirdi

Meram Belediyesi asfaltta dışa bağımlılığı bitirdi

KONYA HABERLERİ  | 14.06.2020 11:34 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, asfalt şantiyesine yeni kazandırdığı iş makineleriyle birlikte asfalt ve onun türevi olan bütün işlerle ilgili dışarıya bağımlılığı bitirdi.Daha önce ihale edilerek işletilen saatte 240 tonluk asfalt plentini geçen yıl itibariyle belediye olarak kendi bünyelerinde işletmeye başladıklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Yol altyapısında kullanılan plentmiks temel malzemesi ve sathi kaplama yapımında kullanılan emülsiyon ve mıcırı ihale ile dışarıdan alan ve yükleniciye yaptırılan tüm işleri yapılan maliyet analizleri ile kendi bünyemizde üretmeye karar verdik.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, asfalt şantiyesine yeni kazandırdığı iş makineleriyle birlikte asfalt ve onun türevi olan bütün işlerle ilgili dışarıya bağımlılığı bitirdi.
Daha önce ihale edilerek işletilen saatte 240 tonluk asfalt plentini geçen yıl itibariyle belediye olarak kendi bünyelerinde işletmeye başladıklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Yol altyapısında kullanılan plentmiks temel malzemesi ve sathi kaplama yapımında kullanılan emülsiyon ve mıcırı ihale ile dışarıdan alan ve yükleniciye yaptırılan tüm işleri yapılan maliyet analizleri ile kendi bünyemizde üretmeye karar verdik. İhtiyaç duyulan mekanik stabilizasyon plenti, asfalt emülsiyon plenti ve agrega yıkama makinesini asfalt şantiyemize kazandırarak üretime başladık” dedi.

“Asfalt kalitesini arttırdık”
Saatte 400 tonluk mekanik stabilizasyon plenti ile şu an için günlük 2 bin 500 ton pmt üretiminin gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Kavuş, “Üretilen pmt malzemesi yol kalitesinin artırılması ve ekonomik ömrün uzatılması maksadı ile bitümlü sıcak asfalt ve sathi kaplama alt yapısında kullanılmaktadır. Sathi kaplama yapımında en önemli detay olan emülsiyon yapımının kalitesi ve kullanılan agreganın temizliği için alınan emülsiyon makinesi saatte 10 ton kapasite olup kaliteli günlük 30 ton emülsiyon üretimi yapılmakta ve sahada kendi ekiplerimizce uygulanmaktadır. Agreganın yıkanması için alınan agrega yıkama makinesi ise saatte 80 ton kapasitelidir” diye konuştu.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, asfalt şantiyesine kazandırılan 3 makineyle birlikte dışarıya bağımlılığı minimuma indiren belediyenin yol yapımına ait tüm makinelere sahip olması ile birlikte laboratuvarlarda yapılan analizlerle en sağlıklı asfalt üretimi için tüm çalışmaları yaptığını sözlerine ekledi.
Öte yandan, Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait ekipler ilçenin farklı mahallelerinde yoğun bir tempo ile sathi kaplama ve sıcak asfalt serimi çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklamasıDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklaması
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul'da otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı

İstanbul'da otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı

Adana'da PKK/KCK operasyonu

Adana'da PKK/KCK operasyonu

Samsun'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Samsun'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 5 tutuklama

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 5 tutuklama

Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Konya Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazar

İmsak
03:32
Sabah
05:20
Öğle
12:55
İkindi
16:48
Akşam
20:20
Yatsı
22:00

Konya Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazar

Karatay Eczanesi
Karatay
Melissa Eczanesi
Karatay
Baha Eczanesi
Selcuklu
Farabi Eczanesi
Selcuklu
Kule Eczanesi
Selcuklu
Odabaşı Eczanesi
Selcuklu
Yazır Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yaylada karavanlarda yaşam sürecek

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yaylada karavanlarda yaşam sürecek

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ticari araç kontrolden çıktı: 3 yaralı

Ticari araç kontrolden çıktı: 3 yaralı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.