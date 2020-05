Meram Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, vatandaşların bayram alışverişlerini sağlık ve güven içinde yapabilmeleri adına önlemlerini ve denetimlerini artırdı.

Meram Belediyesi, vatandaşların bayram öncesi alışverişini sağlık ve güven içinde yapabilmeleri adına önlemlerini ve denetimlerini üst düzeyde artırdı. Belediye ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bayram süresince yaşanacak bir sıkıntıya anında müdahale edebilmek amacıyla gerekli tüm hazırlıklarını da tamamladı.

“Vatandaşımızın her şeye rağmen sıkıntısız bir bayram geçirmesi için görevimizin başında olacağız”

Covid-19 salgını sebebiyle bayram hazırlıklarının güven içinde gerçekleşebilmesi adına Meram’da her bayramdan önce alınan önlemlerin ve yapılan denetimlerin kat be kat arttığını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, özellikle pazar yerlerinde ve başta berber, kuaför gibi iş yerleri olmak üzere esnaf denetimlerini çok daha hassas bir şekilde yürüttüklerini belirtti. Meram Belediyesinin, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına da tüm birimleriyle hazır olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta ve Fen İşleri ekiplerimiz başta olmak üzere vatandaşımızın hangi ihtiyacı olursa, biz orada olacağız. Acil durumlar için nöbetçi ekibimiz 7/24 hazır bekleyecek. 80 Binde Devr-i Alem Parkı, Millet Bahçesi gibi daha önceki bayramların eğlenceli mekanlarında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı hizmet veremeyeceğiz belki ama hemşehrilerimizin evlerinde sağlık, huzur ve rahatlık içinde bir bayram geçirebilmeleri için biz işimizin başında olacağız. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimin bayramını bir kez daha kutluyor, Cenab-ı Hak’tan bizleri güvenle sarılabileceğimiz bayramlara kavuşturmasını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Kavuş ayrıca, vatandaşların temizlikle ilgili istek ve taleplerini 331 00 08, Zabıta ile ilgili şikayetlerini de 353 73 66 nolu telefonlara iletebileceklerinin de bilgisini verdi.