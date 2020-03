Meram Belediyesi Muhacir Pazarı’nda önlemleri artırdı

"Hijyen kurallarına olağanüstü derecede dikkat etmeli"

Aslolanın tüm vatandaşların dışarıya çıkmadan kendilerini virüs tehlikesinden sakındırması olduğunu hatırlatan ve tüm politikalarını bu minvalde şekillendirdiklerini söyleyen Başkan Kavuş, “Ancak insanımız tabi ki asli ihtiyaçlarını karşılamak mecburiyetinde. İşte tam da bu noktada biz devreye giriyoruz. Onların kullanmak zorunda oldukları yerleri, açık kapalı pazar yerleri gibi toplu bulunmak mecburiyetinde oldukları yerleri tehlikeden arındırmak adına ekiplerimiz yoğun bir çalışma sergiliyor. Bu alanlar kullanım öncesi ve sonrasında su ve sabunlarla temizleniyor, çeşitli dezenfektasyonlar kullanılarak olması muhtemel virüslerden olabildiğince arındırıyor. Meram’da başta belediyemiz olmak üzere tüm kamu kurumları olarak her an ve her alanda teyakkuzdayız. Hemşehrilerimizi tehlikeden korumak için yapılabilecek her şeyi yapıyoruz belki ama vatandaşlarımız şunu asla unutmamalıdır ki; virüs insandan insana kolaylıkla bulaşabiliyor. Bu sebeple hijyen kurallarına olağanüstü derecede dikkat etmeli, tehlike geçinceye kadar insanlarla mesafesini olabildiğince korumaya devam etmeli, alışverişini olabildiğince hızlı ve dikkatli gerçekleştirerek evine geri dönmeli” diye konuştu.