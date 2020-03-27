Meram Belediyesi Muhacir Pazarı’nda önlemleri artırdı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında en çok kullanılan Muhacir Pazarı’nda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında geniş yönlü çalışmalarını sürdüren Meram Belediyesi toplu alanların temizliğinden de en küçük taviz vermiyor. Bu çerçevede belediye, insanların en fazla kullanmak zorunda kaldıkları ve toplu bir şekilde bulundukları pazar yerleri için titiz bir çalışma yürütüyor. Meram’da bulunan tüm pazar yerleri Meram Belediyesi ekiplerince sık periyotlarda dezenfektasyonlarla temizleniyor.

“Muhacir Pazarı’na Cumartesi günü de gidebilirsiniz”

Konya’da en çok kullanılan pazarlardan biri olan Muhacir Pazarı’nda ve diğer semt pazarlarında dezenfekte çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürdüklerini vurgulayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş “Muhacir Pazarı, haftada iki gün kurulmasına rağmen pazar günleri daha çok tercih ediliyor. Bu durum da koronavirüs açısından risk teşkil ediyor. Ekiplerimiz, devletimiz tarafından alınan kuralları harfiyen yerine getirirken bu noktada hemşehrilerimize de önemli görev düşmektedir. Muhacir Pazarı’nda pazar günü oluşan yoğunluğu azaltmak için hemşehrilerimizin alışveriş için cumartesi gününü tercih etmelerini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullanıdı.