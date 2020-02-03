Meram’a glutensiz ekmek büfesi açıldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, çölyak hastaları için üretilen glutensiz ekmeklerin satışına başladı.

Nüfus yoğunluğu ve ulaşım imkanları düşünülerek Yaka Caddesi Çolak Hoca Cami karşısında kurulan büfede bundan böyle glutensiz ekmek satışları yapılacak. Büfenin hizmete başlamasına Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AKParti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Faruk Ulular, Meram İlçe Sağlık Müdürü Muammer Özdemir, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, Çölyak Derneği Başkanı Şerife Sadakatli de eşlik etti.

“Çölyak hastaları için önemli ve anlamlı bir hizmeti hayata geçiriyoruz”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, açılış öncesinde büfede incelemelerde bulunup bilgi aldı. Açılış öncesinde bir yaptığı konuşmasında, Türkiye’deki çölyak hastaları olarak en büyük sıkıntılarının glutensiz ekmek temini olduğunu söyleyen Çölyak Derneği Başkanı Şerife Sadakatli, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a bu konuda gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Büfe ile Meram’da yaşayan çölyak hastası vatandaşların önemli bir sorununu çözdüklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vatandaşların glutensiz ekmekleri artık bu büfeden kolayca temin edebileceklerini belirtti. Glutenin, başta buğday olmak üzere çavdar, arpa, yulaf gibi bazı tahıllarda bulunan bir protein grubu olduğunu ve glutensiz gıdaların çölyak hastalığının tek tedavi yöntemi olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, “Çölyak hastaları; normal ekmek tüketemiyorlar. Onların sağlıkları adına ihtiyaç duyacakları besine en kolay ve en rahat şekilde ulaşabilmeleri adına glutensiz ekmeklerin satışının gerçekleştirileceği bu büfenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Başta dezavantajlı vatandaşlarımız olmak üzere Meram’da yaşayan her bir hemşehrimizin hayatına dokunabilme ve kolaylaştırabilme hedefiyle çıktığımız yolda bizler için bu küçük büfe bile vatandaşımıza hizmet yolunda önemli bir görevi yerine getireceği için bizler için çok değerlidir” diye konuştu.