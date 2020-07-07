Meram’da fotoğraf yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin düzenlediği fotoğraf yarışmasına dereceye girenlere ödülleri verildi.

“Meram’da Kış” temasıyla düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışmasında dereceye girenler Tantavi Kültür ve Sanat Merkezindeki törenle sahiplerini buldu. Ödül töreni ve sergilemeye hak kazanan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı öncesi konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tek bir fotoğraf karesinin sayfalar dolusu yazıdan, haberden çok daha etkin olabildiğinin altını çizdi. Fotoğrafın hayatın her alanında güçlü ve etkin bir sanat olduğunu belirten Başkan Kavuş, “Bu etkili anlatım şeklini biz Meram ve Meram’ın tanıtımı için kullanabilmek adına bu yarışmaları tertip ediyoruz. Sanatçılarımızın objektiflerinden yansıyan haliyle Meram’ı yeniden anlamak ve insanlara anlatmak istiyoruz. Çünkü Meram, 4 Mevsim, 365 gün ve 24 saat her haliyle güzel. Tarihiyle, doğasıyla, insanıyla muhteşem bir eser. Bu güzelliği insanlara anlatabilmenin en güzel yollarından biri de fotoğraf sanatı. Sizler bu yarışmaya katılarak böylesi önemli bir misyonu da yerine getirdiniz. Meram’ın güzelliklerini bir kez daha görebilmemize ve ilçemizin tanıtımına katkı sundunuz. Meram’ı en güzel haliyle anlatabilmek için deklanşörlerine basan amatör, profesyonel tüm sanatçılara teşekkür ediyorum. Şimdi de sizlerden ve tüm vatandaşlarımızdan ‘Meram’da Yaz’ yarışmamız için fotoğrafları bekliyoruz ” diye konuştu.

Başkan Kavuş’un konuşmasının ardından katılımcılar, yarışmada ödül alanların ve sergilemeye hak kazananların fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdiler. 26 eserin bulunduğu sergi 10 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde gününe kadar maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gezilebilecek.

