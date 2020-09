‘Meram’da Yaz’ Fotoğraf Yarışmasında ödül sahipleri belirlendi

“Meram için emek veren tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum”

4 mevsimi birbirinden güzel Meram’ın tüm güzelliklerini fotoğraf sanatçılarının objektifinden gözler önüne sermek amacıyla düzenlenen bu yarışmaların ‘yaz’ bölümünü de tamamladıklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram için yollara düşen, emek sarf eden, ter döken ve yarışmaya katılan tüm sanatçılara teşekkür etti. Meram’ın tarihi zenginliği, doğal güzellikleriyle yılın her günü ve günün her anı insanlara adeta görsel bir şölen sunduğunu ifade eden Başkan Kavuş, “Bu görselliği ve güzellikleri bir taraftan dünyaya anlatmak diğer taraftan da bir arşiv niteliğinde tarihe kayıt ve not olarak düşürebilmenin en güzel yolu fotoğraf sanatı. Biz Meram Belediyesi olarak bu sanatı ilçemiz için en doğru şekilde kullanabilmek için bu yarışmaları organize ediyoruz. Katılım sayıları ve gelen fotoğrafları gördükçe hedefimize ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize bu mutluluğu yaşatan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.