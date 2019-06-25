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Mercedes 60.000 SUV modelini geri çağıracak

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TEKNOLOJİ  | 25.06.2019 10:45 | Son Güncelleme

Alman medyasında çıkan haberlere göre Mercedes-Benz‘in üst kuruluşu Daimler AG, tekrar emisyon testlerini manipüle etmekle suçlanıyor. İddialar şirketin orta sınıf lüks SUV serisi modellerinden birinde emisyon testlerini manipüle eden yasa dışı bir yazılım tespit edildiği yönünde.

Mercedes 60.000 SUV modelini geri çağıracak

Üstelik bu güçlü iddiaları ortaya atan Alman Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi‘nin (KBA) kendisi.

Son birkaç aydır Alman otomobil üreticisinin 2012-2015 yılları arasında ürettiği Mercedes-Benz GLK 220 CDI dizel SUV modeli üzerinde birtakım detaylı incelemeler yürüten KBA; geçtiğimiz Cuma günü bu model ve model yıllarına ait 60.000 aracın motorunda şüpheli yazılım tespit ettiğini açıkladı.

Bu tespit sonrasında tekrar tekrar yapılan kontroller sonucunda, belirtilen dizel SUV modelinde emisyon değerlerinin normalin çok çok üstünde olduğu; şirketin düzenleyiciler tarafından yapılan yasal testleri birtakım yasa dışı yazılımlar aracılığıyla manipüle ettiği kesinkes ortaya çıktı.

Bunun üzerine KBA, hiç vakit kaybetmeden Alman otomobil üreticisine bu 60.000 aracın tamamını bir an önce yetkili servislere çağırması gerektiği direktifini verdi ve bu konuda Daimler AG üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu.

Cuma günü akşam saatlerinde yapılacak kendisine diretilen geri çağırma kampanyasını teyit eden şirket, KBA ile işbirliğine devam etmekle birlikte bu karara itiraz edebileceğini açıkladı. KBA ise Cumartesi günü yaptığı yeni bir açıklama ile bu dizel emisyon skandalının başka modellere sıçrayabileceğini konusunda Daimler AG‘yi üstü kapalı bir biçimde tehdit etti.

Son olarak; Mercedes-Benz’in 2012-2015 model yıllarına ait “Mercedes-Benz GLK 220 CDI” dizel SUV’larını tüm Avrupa’ya ve hatta ülkemize de sattığını belirtim. Buna söz konusu modelin Avrupa ve ülkemizdeki akıbeti hakkında henüz hiçbir şey bilmediğimizi de ekleyelim.

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Anahtar Kelimeler:
mercedes Mercedes-Benz suv

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