SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Mercedes F1 Takımı, Sebastian Vettel'e açık kapı bıraktı

Mercedes F1 Takımı, Sebastian Vettel'e açık kapı bıraktı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.06.2020 11:51 | Son Güncelleme

Mercedes Formula 1 Takımı Direktörü Toto Wolff, 2021'de Ferrari'den ayrılacak Alman sürücü Sebastian Vettel'i kadrolarına katma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Mercedes F1 Takımı, Sebastian Vettel'e açık kapı bıraktı

Son 6 yılın pilotlar ve takımlar şampiyonu Mercedes'in başındaki Wolff, motor sporları basınının önde gelen isimleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Wolff, gelecek yıl serbest kalacak Sebastian Vettel ile ilgilenip ilgilenmedikleriyle ilgili soruya, "Önceliğimiz kendi kadromuz. Hem Lewis ve Valtteri hem de (Williams'ta yarışan Mercedes Genç Takımı üyesi) George'dan memnunum. Fakat 4 kez şampiyon olmuş birine doğruca 'Hayır' diyemezsiniz. Laf olsun diye söylemiyorum. Bunu düşünmeniz gerek." yanıtını verdi.

2015'ten itibaren yarıştığı ve 14 birincilik elde ettiği Ferrari'den sezon sonunda ayrılacak Vettel'in, 240 yarışlık F1 kariyerinde 53 birinciliği ve 57 "pole pozisyonu" bulunuyor.

6 kez şampiyon Lewis Hamilton ile Vettel'in bir araya gelmesi, takım içi mücadele ve ekonomik açıdan bakıldığında pek olası gözükmese de Mercedes F1 Takımı'nı da bünyesinde barındıran Daimler Grubu'ndaki bazı yöneticilerin, takımda Alman bir pilot istediği iddia ediliyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye... Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye...
Yıldız futbolcunun sevgilisinden bikinili pozYıldız futbolcunun sevgilisinden bikinili poz
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Selin Ciğerci'nin bebek heyecanı: 9 ay 15 gün sonra anne oluyorum

Selin Ciğerci'nin bebek heyecanı: 9 ay 15 gün sonra anne oluyorum

Flaş iddia! Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu

Flaş iddia! Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu

Survivor Aycan için bomba iddia!

Survivor Aycan için bomba iddia!

Trabzonspor Avrupa'dan men edildi!

Trabzonspor Avrupa'dan men edildi!

Yıldız futbolcunun sevgilisinden bikinili poz

Yıldız futbolcunun sevgilisinden bikinili poz

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Mike Tyson ringlere geri dönüyor!

Mike Tyson ringlere geri dönüyor!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mercedes F1 Takımı, Sebastian Vettel'e açık kapı bıraktı

Mercedes Vetttel'in peşinde

11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown, ölümden döndü

Korkunç kaza! 11 yaşındaki sporcu ölümden döndü

Graziano Pelle'nin model sevgilisi Viktoria Varga'nın verdiği poz olay oldu

Yıldız futbolcunun sevgilisinden bikinili poz

EYOF 2021'de kadınlar buz hokeyi maçları ilk kez yapılacak

Buz hokeyi maçları ilk kez yapılacak

Efsane isim Muhammed Ali vefatının 4. yılında anılıyor

Muhammed Ali, vefatının 4. yılında anılıyor

EURO 2020: Roma'da İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak turnuva için rekor bilet talebi

EURO 2020: Roma'da İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak turnuva için rekor bilet talebi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.