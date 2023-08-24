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Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde Kilis'te tören düzenlendi

24.08.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mercidabık Zaferi'nin 507, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 7. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören yapıldı.

Vali Tahir Şahin ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, köy meydanındaki Yavuz Sultan Selim Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, şehitler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Vali Şahin, buradaki konuşmasında, Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı, ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim Han'ın tarihe altın harflerle yazdığı Mercidabık Zaferi'nin yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Osmanlı Devleti'nin, doğu ve güney sınırlarını tehdit ile tehlikelerden arındırmak, barış ve huzuru temin etmek için yaptığı Mercidabık seferinin, devletin askeri, siyasi ve iktisadi hayatında önemli gelişmelere yol açtığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Böylece Orta Doğu'ya açılan Osmanlı, bu coğrafyada yaşayan farklı ulus ve inançların barış, huzur, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasını sağlamıştır. Ayrıca bu zafer ileride Akdeniz'in Türk gölü haline geldiği sürecin başlangıcı olmuştur. Mercidabık Zaferi'nin üzerinden geçen yüzyıllar sonrasında tarih bir kez daha tekerrür ederek, ülkemizin güney sınırlarında yine güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalınmış ve 7. yıl dönümünü andığımız Fırat Kalkanı Harekatı ile başta Kilis'imiz olmak üzere ülkemizin güvenliği için tıpkı 507 sene önceki ruhla kararlı ve başarılı bir mücadele ortaya konulmuştur."

Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Coşkun Karaca ile Tohumcu da günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Tören alanında, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Binbaşı Bülent Albayrak ile Osmanlı sultanı Yavuz Sultan Selim'in fotoğrafları yer aldı.

Törene, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şiirlerin okunması, halk oyunları, ok gösterisi ve dua edilmesiyle tören sona erdi.

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