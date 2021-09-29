Merdivenden düştüğü iddia edilen kişinin darp sonucu öldüğü belirlendi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde, restoranda merdivenden düştüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin darbedildiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Recep Başak (44), 25 Eylül'de Uzunkavak mevkisindeki bir restoranda merdivenden düştüğü ihbarıyla çağrılan ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Başak, sağlık durumunun kritik olması nedeniyle ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Başak, buradaki müdahaleye rağmen dün yaşamını yitirdi.

Osmancık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili restoranın işletmeci ve çalışanlarının ifadesine başvurdu.

Tanıkların tavırlarından şüphelenen polis ekipleri, Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla restoranda olay yeri incelemesi yaptı.

Cumhuriyet savcısının da katıldığı incelemede elde edilen bulgular ile tanık ifadelerinin çelişmesi üzerine restoranın sahibi E.T, işletmecisi M.A, restoranda çalışan E.Ç. ve olay sırasında restoranda bulunduğu tespit edilen müşteri İ.U. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki ifadelerinde, Başak'ın alkol aldıktan sonra restoranın yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki merdivenlerinden düşüp yaralandığını ve hastaneye kaldırdıklarını söyledi.

Restoranın saklandığı iddia edilen güvenlik kamerası kayıt cihazı da polis tarafından bulunarak savcılığa teslim edildi. Kayıtlarda yapılan incelemede, Başak'ın darbedildikten sonra merdivenlerden düştüğü tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Başak'ı darbettiği belirlenen E.Ç. ve İ.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.T. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, adliyedeki ifadelerinde Başak'ı darbettiklerini kabul ettikleri öğrenildi.

