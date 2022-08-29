Merengin yapımı oldukça kolaydır. Ancak kurutmak biraz vakit alır. Yumurta akına sarısı karışmamalı, karıştırma kabı ve mikser uçlar yağdan arındırılmış şekilde temiz olmalı. Peki mereng nasıl yapılır? Mereng malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

MERENG MALZEMELERİ

2 adet yumurta akı (55 gram)

1/3 su bardağı toz şeker (55 gram)

1 çimdik tuz

1 paket vanilin

MERENG TARİFİ

Yumurta aklarını cam kaseye alın ve mikser yardımıyla biraz köpürtün. Tuzu ilave edip çırpmaya devam edin. Azar azar 5-6 defada toz şeker serpip çırpma işlemini sürdürün. Sonra jel gıda boyası, aroma veya vanilin ekleyip çırpın. Parlak ve gaga şeklinde kalıyorsa sıkma torbasına alın.

Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aralıklı sıkın. Önceden 120 derecede alt üst ayarda ısıtılan fırına verin. Fırın ısısını 100 dereceye indirin ve fırının kapağını hiç açmadan bir saat pişirin. Afiyet olsun...



