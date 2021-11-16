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Mergim Berisha: Çok heyecanlıyım!

16.11.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Mergim Berisha, ülkesinden gelen misafirlerine Ülker Stadı'nı gezdirdi.

Mergim Berisha: Çok heyecanlıyım!
Mergim Berisha

Mergim Berisha

KOS Kosova
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha, ülkesinden gelen misafirlerine takımın stadını gezdirirken, ligde oynanacak Galatasaray derbisine de değindi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Berisha ve misafirleri stat gezisinin ardından Maraton Fenerium mağazasını ziyaret etti.

Sarı-lacivertli taraftarlarla ziyarette bir araya gelen Berisha, hatıra fotoğrafı çektirdi. Taraftarlar, mağazadan aldıkları ürünü de futbolcularına imzalatma fırsatı buldu.

Fenerbahçe TV'ye kısa bir açıklama yapan Berisha, "Kız arkadaşım ve Almanya'dan gelen arkadaşlarım ile birlikte stadımızı gezdik. Hem benim hem de onlar için çok güzel bir gezi oldu." dedi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 21 Kasım Pazar günü oynayacakları maça da değinen Berisha, "Galatasaray ile oynayacağımız derbi için yoğun şekilde çalışıyoruz. Maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok heyecanlıyım, umarım güzel bir sonuçla döneriz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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