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Merhamet gemisi insanlara yardım etmeye devam ediyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 30.09.2019 10:25 | Son Güncelleme

Uluslararası bir yardım kuruluşu olan Merhamet Gemisi, Afrika’nın yoksul ülkelerinde yardıma muhtaç insanların tedavisi için okyanusları aşıyor.

Merhamet Gemisi (Mercy Ships), kar amacı gütmeyen, gönüllü insanların bir araya gelerek oluşturduğu bir kuruluş. Çocuklarının engelli olarak dünyaya gelmesinin ardından kendilerine, “Biz bu durumdaysak yoksul ülkelerdeki insanlar ne haldeler?” sorusunu soran Donald Stephens ve eşi tarafından hayata geçirilmiş. 1978 senesinden beri yeterli imkanlara sahip olmayan ve yardıma ihtiyacı olan insanlara, kar amacı gütmeden, tamamen gönüllü çalışanlarıyla yardım taşıyan uluslararası bir iyilik hareketi. Afrika’da kıyısı olan 70’ten fazla yoksul ülkeye demir atan gemi, çocuklar ve kadınlar öncelikli olmak üzere yardıma muhtaç ve yoksul insanların tedavisiyle ilgileniyor. İşte gönüllü çalışanlarıyla insanların hayatlarında fark yaratan merhamet gemisinin hikayesi ve hayatlarını kurtardığı insanlar…

'YOKSUL ÜLKELERDEKİ İNSANLAR NE HALDELER?'

‘Mercy Ships’ (Merhamet gemisi), Dr. Donald Stephens ve eşi tarafından, bağışçıların da desteğiyle 1978 yılında hayata geçirildi. Çocuklarının engelli olarak dünyaya gelmesinin ardından kendilerine, “Biz bu durumdaysak yoksul ülkelerdeki insanlar ne haldeler?” sorusunu soran Donald Stephens ve eşi tarafından, bağışçılar ve gönüllüler sayesinde hayata geçirildi merhamet gemisi. O günden beri çoğunlukla kıyısı olan Afrika ülkelerine demir atan gemi, çocuk ve kadınlar öncelikli olmak üzere sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı insanlara yardım etmek için çalışıyor.

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