YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Meriç Nehri'nde alarm seviyesi "turuncuya" yükseltildi

Meriç Nehri'nde alarm seviyesi "turuncuya" yükseltildi

01.01.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meriç Nehri'nde alarm seviyesi "turuncuya" yükseltildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi, Ergene Nehri ile birleştiği İpsala'da 1203 metreküp/saniye olarak ölçüldü, turuncu alarm durumuna geçildi.

Bölgede yılın son haftası etkili olan sağanak, Meriç Nehri'nin debisini arttırdı.

Meriç'in debisi, Ergene Nehri ile birleştiği İpsala'daki istasyonda 1203 metreküp/saniyeye çıktı.

Nehirle ilgili sarı alarm durumu, turuncuya yükseltildi.

İpsala istasyonunda geçen pazartesi 356 metreküp/saniyeye ölçülen debi yaklaşık 4 kat arttı.

Meriç'in debisinin bu noktadaki artışında, yatağından taşan Ergene ile birleşmesi önemli rol oynuyor.

Ergene Nehri de Kırklareli ve Edirne'deki şiddetli yağışlar nedeniyle yatağından taşmıştı.

Öte yandan yerleşim alanlarını tehdit eden bir taşkın riskinin olmadığı, bölgede gerekli önlemlerin alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Taliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecekTaliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecek
Edirne'de siyasi parti temsilcileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıEdirne'de siyasi parti temsilcileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Edirne Namaz Vakitleri 1 Ocak Cumartesi

İmsak
07:01
Sabah
08:34
Öğle
13:22
İkindi
15:40
Akşam
18:01
Yatsı
19:28

Edirne Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cumartesi

Nar Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Yavuz Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Kanık Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.