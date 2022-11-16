YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu

16.11.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de, Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Nehirde erkek cesedi gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, botla indikleri nehirden güvenlik güçlerinin yardımıyla cesedi çıkardı.

Nehirden çıkarılan ve kısmen çürüyen ceset, jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken nehirde boğulan yabancı uyruklu kişiye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'de yolcu minibüsünün kamyonete çarptığı kazada 9 kişi yaralandıEdirne'de yolcu minibüsünün kamyonete çarptığı kazada 9 kişi yaralandı
Bandırma'da palamut ve hamsi bolluğuBandırma'da palamut ve hamsi bolluğu
Doğal güzellikleriyle ünlü Oba Köyü altyapısıyla da örnek oluyorDoğal güzellikleriyle ünlü Oba Köyü altyapısıyla da örnek oluyor
Anahtar Kelimeler:
Meriç Nehri ceset

Edirne Namaz Vakitleri 17 Kasım Perşembe

İmsak
06:28
Sabah
07:58
Öğle
13:04
İkindi
15:36
Akşam
18:00
Yatsı
19:24
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.