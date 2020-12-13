YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Meriç Nehri'nin debisi son yağışlarla 3 katına çıktı

Meriç Nehri'nin debisi son yağışlarla 3 katına çıktı

EDİRNE HABERLERİ  | 13.12.2020 10:54 | Son Güncelleme

Meriç Nehri'nin debisi son yağışlarla 3 katına çıktı

EDİRNE (AA) - Meriç Nehri'nin debisi, bölgeye düşen yağışlarla 3 katına çıkarak mevsim normalleri seviyesine yaklaştı.

Havzasının bulunduğu Bulgaristan ile denize döküldüğü Edirne'de hafta ortasından itibaren etkili olan yağışlar, Meriç Nehri'nin debisini yükseltti.

Nehrin, 6 Aralık'ta Kirişhane istasyonunda yapılan ölçümde 71 metreküp/saniye olan debisi, bugün yaklaşık 3 katı seviyesinde 209 metreküp/saniye ölçüldü.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden dün yaptığı açıklamada, Bulgaristan'da Meriç, Tunca ve Arda nehirleri havzalarında yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiği, yapılan modellemelere göre Tunca Nehri'nde su miktarının 40 metreküp/saniye, Meriç Nehri'nde ise 750 metreküp/saniye seviyesine kadar yükselebileceği, ancak herhangi bir taşkın riski oluşmayacağı bildirilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKarantina ayrılıklarıKarantina ayrılıkları
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Edirne Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazar

İmsak
06:52
Sabah
08:25
Öğle
13:13
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:18

Edirne Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazar

Altıerler Eczanesi
Merkez
Mehmet Ay Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Merkez Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.