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Meriç Nehri'nin ortasında oluşan adacıklar martıların yuvası oldu

EDİRNE HABERLERİ  | 11.09.2020 08:49 | Son Güncelleme

Meriç Nehri'nin ortasında oluşan adacıklar martıların yuvası oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de Meriç Nehri'nin ortasında oluşan adacıkları mesken tutan kuşlar güzel görüntüler oluşturuyor.

Bulgaristan'dan doğan Meriç Nehri'nin debisi, bölgedeki kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak düştü.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre nehrin debisi bugün Kirişhane istasyonunda 58 metreküp olarak kaydedildi.

Debisi düşen nehrin yatağında oluşan kum adacıkları, yüzlerce martının uğrak yeri oldu.

Meriç Köprüsü çevresindeki adacıklara konan martılar, nehirde yiyecek ararken veya toplu halde uçarken görsel şölen sunuyor.

Martıların toplu uçuşları birçok fotoğrafçının ilgisini çekiyor.

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