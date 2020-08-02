Merih Demiral 201 gün sonra sahalara döndü

Serie A'nın 38. ve son haftasında şampiyon Juventus, Roma'yı konuk etti.. Ligin 19. haftasında Roma maçında sakatlanan uzun bir sakatlık dönemi geçiren milli oyuncu Merih Demiral da bu akşam oynanan maçın ikinci yarısında görev aldı.
(İHA)
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