Merih Demiral'a Milan'dan 30 milyon euro teklif!

Milli gururumuz Merih Demiral için Avrupa'da transfer çılgınlığı sürüyor. Merih'i sezon başında da isteyen Milan, Juventus'a teklifini iletti.
İtalyan La Gazetta dello Sport'un haberine göre Milan, Merih Demiral için Juventus'a 30 milyon euro ödeyebileceğini bildirdi.
Juventus, ilk olarak Milan'a Merih yerine bir başka stoper Daniele Rugani'yi önerse de ''Rugani ile ilgilenmiyoruz, sadece Merih'i istiyoruz'' cevabını aldı.
Devre arası transfer döneminde Franck Kessie ve Ricardo Rodriguez'i satmayı planlayan Milan'ın bu paranın tamamıyla Merih'i kadrosuna katmaya çalışacağı kaydedildi. Milan'ın Merih için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.
Juventus'un 40 milyon euro istediği Türk stoper için Premier Lig'in dev takımları Manchester United ve Arsenal'in de ilgisi sürüyor.
Stoper hattında problem yaşayan iki İngiliz ekibinin Ocak ayında tıpkı Milan gibi Juventus'un kapısını çalması bekleniyor.
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