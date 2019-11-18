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Merih Demiral'a Milan'dan 30 milyon euro teklif!

İTALYA HABERLERİ  | 18.11.2019 15:26 | Son Güncelleme

İtalyan basını, Merih Demiral'la ilgili sıcak bir gelişmeye yer verdi. Milan, Juventus forması giyen milli oyuncumuz Merih Demiral için siyah beyazlılarla görüşmelere başladı. Milan'ın Merih için yaptığı ilk resmi 30 milyon euro...

Merih Demiral'a Milan'dan 30 milyon euro teklif!

Milli gururumuz Merih Demiral için Avrupa'da transfer çılgınlığı sürüyor. Merih'i sezon başında da isteyen Milan, Juventus'a teklifini iletti.

MERİH DEMİRAL'IN JUVENTUS'LA SERIE A'DAKİ İLK MAÇI

İtalyan La Gazetta dello Sport'un haberine göre Milan, Merih Demiral için Juventus'a 30 milyon euro ödeyebileceğini bildirdi.

''SADECE MERİH DEMİRAL'I İSTİYORUZ''

Juventus, ilk olarak Milan'a Merih yerine bir başka stoper Daniele Rugani'yi önerse de ''Rugani ile ilgilenmiyoruz, sadece Merih'i istiyoruz'' cevabını aldı.

Devre arası transfer döneminde Franck Kessie ve Ricardo Rodriguez'i satmayı planlayan Milan'ın bu paranın tamamıyla Merih'i kadrosuna katmaya çalışacağı kaydedildi. Milan'ın Merih için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.

MANCHESTER UNITED VE ARSENAL TAKİPTE

Juventus'un 40 milyon euro istediği Türk stoper için Premier Lig'in dev takımları Manchester United ve Arsenal'in de ilgisi sürüyor.

Stoper hattında problem yaşayan iki İngiliz ekibinin Ocak ayında tıpkı Milan gibi Juventus'un kapısını çalması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral milan juventus

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bir fenerbahçeli olarak, iyi ki takımda tutmamışız bu çocuğu. çocuk nerelere geldi ve daha da gelecek. helal olsun. bizde oynasa böyle yükselemezdi.
Helal sana merih İnş bozulmazsın
boy fizik azim herşeyiyle tam bi geçilmeyen kale..daha da iyi olacak..
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