Merih Demiral'dan A Milli Takım formasına saygı

A Milli Takım'ın Fransa ile oynadığı maçın ikinci yarısında son dönemin parlayan isimlerinden biri olan Merih Demiral'ın hareketi damga vurdu.

Merih Demiral'ın, Fransız rakipleriyle girdiği ikili mücadele sırasında forması yırtıldı. Kenara gelen 21 yaşındaki defans oyuncusu, formasını değiştirdi.

Hemen oyuna dönmek isteyen Merih, yeni formayı düşürünce yerden aldı ve öptükten sonra giydi. Merih Demiral'ın bu hareketi özellikle sosyal medyada en çok paylaşılan anlardan oldu.

"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE"

Maç sonrası konuşan Merih Demiral, "Ne Mutlu Türküm Diyene! Taraftarlarımız ev sahibi atmosferini yaşattı bize. Gurur duymamak elde değil. Herkes bu takıma inansın, biz Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz!" ifadelerini kullandı.

MERT: KİMSENİN YAPAMADIĞI BİR ŞEY YAPTIK

Maçın yıldızlarından Mert Günok ise "Tarihi bir gece. Uzun zamandır kimsenin yapamadığını bir şey yaptık dünya şampiyonuna karşı. Oyunun büyük bölümünde topu rakibe verdik, bazen istediklerimizi yapamadığımız anlar oldu. 1 puanla kapıyı büyük şekilde araladık. Ülkemizin geçirdiği zorlu günlerde biraz olsun askerlerimize ve ülkemize moral verebildiysek ne mutlu bize" dedi.

