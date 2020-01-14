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  4. Merih Demiral'ın dönüş tarihi açıklandı!

Merih Demiral'ın dönüş tarihi açıklandı!

İTALYA HABERLERİ  | 14.01.2020 23:03 | Son Güncelleme

Juventus, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın dönüş tarihini açıkladı.

Merih Demiral'ın dönüş tarihi açıklandı!

Juventus, ön çapraz bağları kopan Merih Demiral'ın ameliyat edildiğini ve başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Milli oyuncunun geri dönüşünün, 6-7 ayı bulacağı açıklandı.

Merih Demiral, beklenen sürede geri dönerse EURO 2020'de de forma giyemeyecek.

Juventus'tan Merih Demiral; paylaşımı "Seni bekliyor olacağız". Juventus'un ezeli rakibi Inter, sezonu kapatan Merih Demiral için geçmiş olsun dileklerini paylaştı; "Gelecekte bizi bekleyen zorluklar için seni bekliyoruz"

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