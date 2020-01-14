Merih Demiral'ın dönüş tarihi açıklandı!

Juventus, ön çapraz bağları kopan Merih Demiral'ın ameliyat edildiğini ve başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Milli oyuncunun geri dönüşünün, 6-7 ayı bulacağı açıklandı.

Merih Demiral, beklenen sürede geri dönerse EURO 2020'de de forma giyemeyecek.

Juventus'tan Merih Demiral; paylaşımı "Seni bekliyor olacağız". Juventus'un ezeli rakibi Inter, sezonu kapatan Merih Demiral için geçmiş olsun dileklerini paylaştı; "Gelecekte bizi bekleyen zorluklar için seni bekliyoruz"



