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Merih Demiral’ın takımı Al-Ahli, Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon oldu

Milli futbolcu Merih Demiral’ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi’nde finalinde Japonya ekibi Kawasaki Frontale’yi 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Merih Demiral’ın takımı Al-Ahli, Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon oldu
Emre Şen
Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Al Ahli SC
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AFC Şampiyonlar Ligi final maçında Suudi Arabistan takımı Al-Ahli, Japonya temsilcisi Kawasaki Frontale ile karşılaştı.

AL AHLİ KUPAYA ULAŞTI

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Kral Abdullah Spor Şehri Stadı’nda oynanan müsabakada yeşil-beyazlılar, Galeno ve Franck Kessie’nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmazken Al-Ahli, 13 yıl sonra çıktığı finalde mutlu sona ulaştı.

MERİH DEMİRAL İLK KUPASINI KAZANDI

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Mücadeleye 11’de başlayan milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı. Al Ahli'li Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral al ahli
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