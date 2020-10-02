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Merih Demiral İngiliz devi Tottenham'ın kıskacında!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 02.10.2020 20:50 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Ligi'nin güçlü ekiplerinden Tottenham, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı gündemine aldı. Transferin gerçekleşmesi halinde Merih, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun'dan sonra Premier Lig'de forma giyen 4. Türk olacak.

Merih Demiral İngiliz devi Tottenham'ın kıskacında!

Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham transfer dönemi kapanmadan kadrosuna bir stoper takviyesi yapmayı planlıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre Londra ekibi, Inter'in Slovak stoperi Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak istiyor.

Serie A ekibi Slovak oyuncunun bonservisi için 45 milyon sterlin isterken Tottenham ise Milan Skriniar için bonuslarla birlikte 32 milyon sterlin civarında bir ücret ödemeyi planlıyor.

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin planları arasında Milan Skriniar da bulunuyor. Ancak İtalyan teknik direktör, kulübün transfer yapabilmesi adına oyuncunun satışından gelecek bonservis ücretini önemsiyor. Bu neden Conte de Skriniar'ın Tottenham'a transferine sıcak bakıyor.

SKRINIAR'IN ALTERNATİFİ MERİH DEMİRAL

Tottenham, Milan Skriniar'ın dışında Juventus forması giyen milli yıldız Merih Demiral'ı da gündeminde tutuyor. Jose Mourinho'nun ekibi, Milan Skriniar'dan sonuç alınamaması durumunda 22 yaşındaki genç savunmacı için hamle yapmayı hedefliyor.

Tottenham ayrıca Chelsea'nin Alman stoperi Antonio Rüdiger'i de listesinde tutuyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Demiral 45M €.
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