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Merinos ırkı koç 76 bin 100 liradan satıldı

03.05.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilen damızlık müzayedesinde satışa çıkarılan 160 koçtan 1 tanesi, 76 bin 100 liradan alıcı buldu.

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilen damızlık müzayedesinde satışa çıkarılan 160 damızlık koçtan 1 tanesini, 76 bin 100 liradan Manisa’nın Demirci ilçesinden Celal Sevgi aldı.

"Biyometri ve Genetik", "Döllenme ve Suni Tohumlama", "Hayvan Yetiştirme ve Islahı", "Yemler ve Hayvan Besleme", "Su Ürünleri", "Tarım Ekonomisi Araştırmaları", "Üretim ve İşletme" bölümleriyle çalışmalarını sürdüren enstitü, araştırma faaliyetlerinin dışında yetiştiricilerin damızlık ihtiyacını da karşılıyor. Her yıl düzenlenen geleneksel damızlık müzayedesinde, Türkiye’nin dört bir tarafından gelen yetiştiriciler, yerli ve milli ırk olan "Karacabey Merinosu"nu alabilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Açık artırma 12 bin lira + KDV açılış ile başlarken, Türkiye’nin her bölgesinden gelen çiftçiler kıran kırana kaliteli ırkı almak için yarıştılar. İlk koç 20 bin 200 liradan satıldı. 1935 yılında Merinos Yetiştirme Çiftliği adıyla kurulan ve yıllar içinde farklı isimlerle hizmet veren Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nün bünyesinde yetiştirdiği, et verimi yüksek merinos ve Bandırma ırkı koçları açık artırma usulüyle satışına ülkenin birçok yerinden yetiştirici geldi.

Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde bu yıl 80’incisi düzenlenen damızlık koş satış törenine, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Erdek Kaymakamı Aslan Yurt, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, TAGEM Genel Müdürü Dr. Metin Türker, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Bu yılın satışında 160 damızlık koç ve erkek toklu, çok sayıda yetiştiricinin katılımıyla gerçekleştirilen açık artırmada büyük ilgi gördü. Satışa gelenlere kavurma ve pilav ikramında bulunuldu.

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