Merkez Hakem Kurulu devre arası hakem klasman listesini duyurdu! İşte Süper Lig'in yeni hakemleri

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamayla devre arası hakem klasman listesi duyuruldu.

Açıklanan listelerden bazı Süper Lig hakemleri klasman düşürülürken, ligin yeni hakemleri de belli oldu.

O İSİMLER KLASMAN DÜŞÜRÜLDÜ

Buna göre; Süper Lig hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka, Yiğit Arslan ve Yasin Kol klasman düşürüldü.

YENİ HAKEMLER BELLİ OLDU

Klasman yükselen Ömer Faruk Turtay, Alper Akarsu, Oğuzhan Çakır, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Türkmen, Emre Kargın ve Muhammet Ali Meteoğlu, Süper Lig'in yeni hakemleri oldu.





