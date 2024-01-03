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Merkez Hakem Kurulu devre arası hakem klasman listesini duyurdu! İşte Süper Lig'in yeni hakemleri

03.01.2024 20:26 | Son Güncelleme:
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Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in yeni hakem kadrosunu açıkladı. Yapılan açıklamada bazı hakemler klasman düşürülürken, bazı hakemler klasman yükseltildi. İşte o isimler...

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamayla devre arası hakem klasman listesi duyuruldu.

Açıklanan listelerden bazı Süper Lig hakemleri klasman düşürülürken, ligin yeni hakemleri de belli oldu.

O İSİMLER KLASMAN DÜŞÜRÜLDÜ

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Buna göre; Süper Lig hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka, Yiğit Arslan ve Yasin Kol klasman düşürüldü.

YENİ HAKEMLER BELLİ OLDU

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Klasman yükselen Ömer Faruk Turtay, Alper Akarsu, Oğuzhan Çakır, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Türkmen, Emre Kargın ve Muhammet Ali Meteoğlu, Süper Lig'in yeni hakemleri oldu.

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